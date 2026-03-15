В сердобской больнице работает новый прибор для реабилитации

Общество

Печать
Telegram

В отделении реабилитации Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина запустили аппарат для роботизированной механотерапии «Орторент-локоть-компакт».

Прибор предназначен для восстановления подвижности сустава локтя. Он позволяет пациентам разрабатывать руки без чрезмерного напряжения мышц.

«Терапия проходит безболезненно, поэтому пациент не испытывает дискомфорта и чувствует себя свободно, что обеспечивает возможность продолжительной терапии и высокую эффективность», - отметил главврач Сердобской ЦРБ Андрей Малахов.

Реабилитация с помощью «Орторента» эффективна в профилактике осложнений из-за неподвижности (атрофия, нарушение кровообращения и т. п.), устранении болей в суставах и заживлении после травм и операций.

Стоимость аппарата - 1 млн рублей, сообщили в областном минздраве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
сердобск больница оборудование
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!