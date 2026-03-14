Губернатор: Тепличный комбинат вывели из предбанкротного состояния

Пензенский тепличный комбинат вывели из предбанкротного состояния: 100% его акций принадлежат Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Продукция предприятия занимает 40% регионального рынка. Наши овощи есть во всех сетевых магазинах, также поставляем их в Москву и Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород», - написал глава региона в своем канале в MAX.

После модернизации производственных систем в прошлом году на комбинате собрали 5 тысяч тонн овощей: 3,4 - огурцов и 1,6 - томатов (по ним прирост составил 7% за счет увеличения площадей).

«Важно активнее наращивать объемы и снижать себестоимость продукции, в том числе за счет сокращения расходов на электроэнергию», - отметил Олег Мельниченко.

В этих целях в 2026 году планируется установить 2 газопоршневые установки для собственной выработки электроэнергии. На 2027-2028-й запланирована реализация инвестпроекта по реконструкции двух теплиц.

«Это позволит выращивать светокультуры, которые плодоносят при искусственном освещении, что открывает перспективы получать урожай круглый год», - заключил глава региона.