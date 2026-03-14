Сотрудники минлесхоза оборудуют места для хранения сеянцев

Сотрудники областного минлесхоза приступили к лесовосстановительным работам. Первая снежная куча для хранения посадочного материала появилась в Юрсовском лесничестве.

«Внутри снежных куч поддерживается минусовая температура, что задерживает преждевременную вегетацию. Это помогает сеянцам проснуться и пойти в рост только после посадки», - пояснили в ведомстве.

В феврале специалисты министерства оказывали помощь диким животным в условиях глубокоснежья.

В охотничьих хозяйствах они оборудовали подкормочные площадки и солонцы. Зимой, когда зверям и птицам сложно добывать себе пропитание, дополнительная поддержка необходима.

В конце февраля в минлесхозе объявили сроки весенней охоты. В зависимости от зоны угодий добывать водоплавающую и боровую дичь разрешается либо с 4 по 13 апреля, либо с 11-го по 20-е.