Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 16 марта

16 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском УГМС.

На протяжении суток ветер станет дуть с востока со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на понедельник ожидается -2...-7 градусов. Днем уличные термометры покажут +5...+10.

В ночь на 17-е число в прогнозе -4...+1. Осадки не предвидятся.

В народном календаре 16 марта - Евтропиев день. В старину, если солнце пряталось в облаках, назавтра ожидали ненастья. Быстрое таяние снега и звон капели предвещали дождливое и урожайное лето, а высокий полет гусей - мощное половодье.

