Многодетным сохранят выплаты при доходах выше нормы на 10%

Минтруд скорректировал правила назначения единого пособия многодетным родителям. Право на льготу сохраняется, если доходы семьи выше критерия нуждаемости на 10%. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Закон, позволяющий многодетным сохранить ежемесячные выплаты при выходе за планку прожиточного минимума, президент подписал 20 февраля.

Размер пособия в случае превышения критерия - 50% регионального детского прожиточного минимума.

В настоящее время законопроект проходит общественное обсуждение. В случае его принятия СФР пересмотрит все отказы с начала 2026 года и переназначит выплаты по новым правилам.

Ранее стало известно о введении запрета на изъятие автомобилей и земельных участков у многодетных за долги.