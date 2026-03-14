15 марта погода в Пензенской области не поменяется

15 марта в Пензенской области сохранится господство антициклона. На территории региона будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на воскресенье уличные термометры покажут -3...-8 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +6...+11.

К ночи на понедельник похолодает до -4...-9.

В течение суток ветер сменит направление с юго-восточного на восточное и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В народном календаре 15 марта - Федот Ветронос. В старину считалось, что лето будет в точности таким, какова погода в этот день.