В Пензенской области стало больше зараженных гепатитом С

В 2025 году в регионе выявили 463 случая хронического вирусного гепатита С, тогда как в 2024-м было 418. На диспансерном учете у врачей-инфекционистов находится 3 961 пациент.

«Это связано с активным выявлением больных, в том числе за счет проведения скрининга на гепатит С в рамках диспансеризации. Заболеваемость в нашем регионе не превышает среднероссийские показатели: по РФ заболеваемость составила 39,8 на 100 000 населения», - отметила заместитель главврача областного центра спецвидов медпомощи Джамиля Юсуповна Курмаева.

По ее словам, уровень заболеваемости составил 37,7 случая на 100 000 населения, что превышает показатели 2024 года.

Болезнь относится к категории излечимых - достаточно пройти курс приема противовирусных препаратов в течение 2-3 месяцев. Но подобрать его может только врач, поскольку клиническая картина в каждом случае разная из-за особенностей гепатита.

После успешной терапии человек не может заразить других, заключила Джамиля Курмаева.