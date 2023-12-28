Сетевое издание|18+|Четверг|28 дек 2023|18:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В ДТП на улице Кижеватова погибла 35-летняя пензячка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали смертельное ДТП, произошедшее в четверг, 28 декабря, напротив дома № 18 на улице Кижеватова.

Первая информации об аварии появилась в соцсетях. Туда выложили фотографии и видео с места трагедии: на них было запечатлено накрытое тканью тело человека, лежавшее на проезжей части вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

По предварительной информации, ДТП случилось в 15:10. 52-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» сбил 35-летнюю женщину. После этого на нее наехал 31-летний водитель маршрутного такси Mercedes.

«В результате происшествия пешеход скончалась на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД.

Местные жители, как пешеходы, так и водители, говорят о необходимости установки светофора на данном участке улицы Кижеватова: «Утром там не проехать, пешеходы бегут, даже по сторонам не смотрят», «Там поток пешеходов очень большой, а машины носятся как ошпаренные», «Там надо сделать светофор, там постоянно сбивают».

Многих случившееся ужаснуло: «Страшная трагедия для семьи погибшей. Среди белого дня, на пешеходном переходе. Очень жаль невинную девушку. У кого-то - подготовка к НГ, а у кого-то - страшное горе. Соболезнования родным и близким», «Какое горе в семье перед Новым годом».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Подслушано Окружная г. Пенза 58
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте