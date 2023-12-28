В ДТП на улице Кижеватова погибла 35-летняя пензячка

28.12.2023 | 18:10

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали смертельное ДТП, произошедшее в четверг, 28 декабря, напротив дома № 18 на улице Кижеватова.

Первая информации об аварии появилась в соцсетях. Туда выложили фотографии и видео с места трагедии: на них было запечатлено накрытое тканью тело человека, лежавшее на проезжей части вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

По предварительной информации, ДТП случилось в 15:10. 52-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» сбил 35-летнюю женщину. После этого на нее наехал 31-летний водитель маршрутного такси Mercedes.

«В результате происшествия пешеход скончалась на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД.

Местные жители, как пешеходы, так и водители, говорят о необходимости установки светофора на данном участке улицы Кижеватова: «Утром там не проехать, пешеходы бегут, даже по сторонам не смотрят», «Там поток пешеходов очень большой, а машины носятся как ошпаренные», «Там надо сделать светофор, там постоянно сбивают».

Многих случившееся ужаснуло: «Страшная трагедия для семьи погибшей. Среди белого дня, на пешеходном переходе. Очень жаль невинную девушку. У кого-то - подготовка к НГ, а у кого-то - страшное горе. Соболезнования родным и близким», «Какое горе в семье перед Новым годом».