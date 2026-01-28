4 февраля отметят 87-й день рождения Пензенской области

В следующую среду, 4 февраля, в ККЗ «Пенза» отметят 87-й день рождения Пензенской области. Распоряжение о подготовке праздника подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Регион был образован в феврале 1939 года указом Президиума Верховного Совета СССР. К нему отошли 24 района Тамбовской области и по 7 - от Куйбышевской и Саратовской.

Отцом-основателем Пензенской области считается депутат Верховного Совета СССР первого созыва Александр Баталин. Именно он отстоял идею экономической необходимости создания в Пензе нового регионального центра. В конце 2025 года в честь Баталина на улице Кирова открыли скульптуру.

В рамках празднования очередной годовщины со дня образования субъекта РФ состоится торжественное вручение наград тем, кто в конце 2025 года удостоился звания почетного гражданина Пензенской области.

Это заслуженный строитель РФ Александр Калашников, заслуженные врачи РФ Ольга Кривонос и Виктор Лазарев (посмертно), а также Герой России Валерий Канакин (посмертно). В последних 2 случаях регалии передадут родственникам.

Ранее губернатор Олег Мельниченко выступил с инициативой сделать 4 февраля выходным днем, однако его идея пока не получила поддержки. Противники этого предложения привели доводы, что в региональный выходной от работы освободят далеко не всех, дети могут остаться дома без присмотра.