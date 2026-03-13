14 марта жителей Пензенской области ждет день без осадков

14 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -3...-8 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +6...+11. К ночи на воскресенье снова похолодает до -3...-8.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер (4-9 метров в секунду), который доставит в регион теплый и сухой воздух.

Ранее метеорологи предупредили, что в выходные в Пензенской области продолжит господствовать антициклон, поэтому погода существенно не изменится.

В старину подмечали: каков день 14 марта, таково и лето.