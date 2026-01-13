4 февраля может стать нерабочим днем в Пензенской области

4 февраля может стать нерабочим днем в Пензенской области
4 февраля, день рождения Пензенской области, можно было бы сделать выходным. Такая идея есть у губернатора Олега Мельниченко, но она пока не получила поддержки.

Противники этого предложения привели доводы, что в региональный выходной от работы освободят далеко не всех, дети могут остаться дома без присмотра.

«Понятно, что он будет только для бюджетников, для остальных - по решению работодателей. Но хотя бы у бюджетников будет праздник: у учителей, врачей и др.», - рассказал губернатор на встрече с журналистами во вторник, 13 января.

По словам Олега Мельниченко, ему интересна реакция общественности на эту идею.

Подобная практика в Пензенской области уже есть. В 2015 году Василий Бочкарев, занимавший тогда пост губернатора, по обращению митрополита инициировал законопроект об объявлении нерабочим днем Радоницы, когда поминают усопших. Парламентарии поддержали инициативу. С тех пор ежегодно вторник второй недели после Пасхи является выходным.

