Ресурсники раскрыли причину роста платы за отопление

Пензенцев сильно озадачили суммы счетах за отопление: в феврале они оказались критично выше, чем в январе. В ресурсоснабжающей организации объяснили, почему так произошло.

Расчет производится по показаниям общедомового счетчика. В формулу включен не календарный месяц, а расчетный период между снятиями показаний - в данном случае с 23 января по 22 февраля.

«Февраль оказался холоднее, чем январь и декабрь, для обогрева потребовалось больше тепловой энергии. Это и отразилось в показаниях прибора учета и итоговых начислениях», - сообщили ресурсники.

Вопросы по поводу платы в квитанциях следует направлять в региональное минЖКХ. Это можно сделать дистанционно - через ГИС ЖКХ или платформу обратной связи на портале госуслуг.

Кроме того, обратиться можно через МФЦ либо при личной явке по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 110.