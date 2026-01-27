Паводок: в Пензенской области готовятся к «сложному февралю»

Во вторник, 27 января, в правительстве Пензенской области обсудили ситуацию с весенним паводком. Время будет непростое.

«По прогнозам синоптиков, нас ждет достаточно сложный февраль: снегопады, температурные качели, потепление до плюсовых значений уже в конце месяца», - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Он поручил проверить состояние гидротехнических сооружений, чтобы обеспечить их безопасную эксплуатацию, и провести все необходимые мероприятия для минимизации подтоплений.

В прошлом году зима выдалась почти бесснежной, почва промерзла слабо, влаги в ней было немного. В феврале наблюдался дефицит осадков - выпало до 60% месячного лимита, поэтому паводок начался раньше обычного, а его объем оказался меньше.

В 2024-м самая неблагоприятная обстановка фиксировалась в Сердобском и Нижнеломовском районах. В начале апреля уровень воды в Сердобе превышал отметку в 5 метров, в Ломовке достигал 295 см при критическом значении 320 см. На подтопления жаловались и в других населенных пунктах, в их числе - поселок Мичуринский в Пензенском районе и село Грабово в Бессоновском.