Медикам перечислили 1,2 млн рублей за раннее выявление онкозаболеваний

За 2025 год в Пензенской области медработникам выплатили 1,2 млн рублей за раннее выявление онкологических заболеваний, сообщили в региональном ТФОМС.

«Средства были перечислены в 23 медицинские организации региона, где в дальнейшем распределялись между специалистами, продемонстрировавшими высокий уровень профессиональной ответственности и клинической настороженности в процессе проведения диспансеризации и профосмотров населения», - уточнили в фонде.

Право на получение поощрения возникает у медика, если он своевременно направил пациента к узкому специалисту, инициировал дополнительные обследования и было подтверждено онкозаболевание на ранней стадии.

Ранее в Сети появилось множество жалоб жителей области на отсутствие в онкодиспансере необходимых для химиотерапии препаратов. Пациентов просили искать возможность пройти лечение в других регионах. Ситуацией заинтересовались прокуратура, а также региональное СУ СКР. В учреждении нехватку препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.

22 января глава регионального минздрава Вячеслав Космачев заявил, что большая часть медикаментов, необходимых больным раком жителям Пензенской области, уже поступила в онкодиспансер и получена.