В Заречном запустили проект для создания влюбленных пар

В Заречном в Центре здоровья и досуга на проспекте Мира каждый вторник будут проводить танцевальные мастер-классы для молодежи, работающей на предприятиях города. Их организовали в рамках проекта «Знакомство без границ», уточнили в администрации Заречного.

Мастер-классы по разным стилям станет проводить танцор международного класса, судья Федерации танцевального спорта России Михаил Еремин.

Глава Заречного Алексей Костин поддержал инициативу.

«Осваивая танцевальные движения, в непринужденной обстановке молодые люди, которые каждый день видятся на работе, получают возможность по-новому взглянуть на своих коллег, увидеть их с другой стороны. Кто знает, скольким влюбленным парам даст начало этот проект! Так, сначала они становятся одним целым в танце, а потом - в семье и в жизни», - написал он в своем телеграм-канале.

Записаться на занятия можно по телефону 65-56-12. Мастер-классы начинаются в 19:00.