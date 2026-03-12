В Заречном запустили проект для создания влюбленных пар

Общество

В Заречном запустили проект для создания влюбленных пар
Печать
Telegram

В Заречном в Центре здоровья и досуга на проспекте Мира каждый вторник будут проводить танцевальные мастер-классы для молодежи, работающей на предприятиях города. Их организовали в рамках проекта «Знакомство без границ», уточнили в администрации Заречного.

Мастер-классы по разным стилям станет проводить танцор международного класса, судья Федерации танцевального спорта России Михаил Еремин.

Глава Заречного Алексей Костин поддержал инициативу.

«Осваивая танцевальные движения, в непринужденной обстановке молодые люди, которые каждый день видятся на работе, получают возможность по-новому взглянуть на своих коллег, увидеть их с другой стороны. Кто знает, скольким влюбленным парам даст начало этот проект! Так, сначала они становятся одним целым в танце, а потом - в семье и в жизни», - написал он в своем телеграм-канале.

Записаться на занятия можно по телефону 65-56-12. Мастер-классы начинаются в 19:00.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
заречный молодежь танец
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!