13 марта воздух в Пензенской области прогреется до +10 градусов

Общество

13 марта воздух в Пензенской области прогреется до +10 градусов
Печать
Telegram

В пятницу, 13 марта, Пензенская область продолжит находиться под влиянием антициклона. На территории региона будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут -3...-8 градусов. Осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +5...+10. В ночь на субботу снова похолодает до -3...-8 градусов.

В народном календаре 13 марта - Василий Капельник. На Руси подмечали, как тают круги вокруг деревьев: если края были пологими, ждали долгой весны, а если крутыми - быстрой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!