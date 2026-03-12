13 марта воздух в Пензенской области прогреется до +10 градусов

В пятницу, 13 марта, Пензенская область продолжит находиться под влиянием антициклона. На территории региона будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут -3...-8 градусов. Осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +5...+10. В ночь на субботу снова похолодает до -3...-8 градусов.

В народном календаре 13 марта - Василий Капельник. На Руси подмечали, как тают круги вокруг деревьев: если края были пологими, ждали долгой весны, а если крутыми - быстрой.