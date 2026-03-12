В Пензе полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

В Пензе участковые уполномоченные, оперативники и дознаватели, госавтоинспекторы, кинологи и представители других подразделений полиции получили ключи от 34 новых служебных автомобилей.

Их вручил начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что новая техника поступила на замену устаревшим моделям, отвечает современным стандартам и оборудована всем необходимым.

В фургоне кинологической службы, например, отопление и кондиционированный воздух подаются по отдельности и в салон, и в отсек для собак. В последнем предусмотрены места для снаряжения, корма, безопасная загрузка и выгрузка служебных животных.

Павел Гаврилин выразил надежду, что новый транспорт позволит своевременно реагировать на происшествия и доезжать до любого поселка.