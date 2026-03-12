Мэрия призвала предприятия украсить участки перед 9 Мая

В Пензе в преддверии Дня Победы предприятия должны украсить не только фасады своих зданий, но и прилегающие к ним участки. Концепция праздничного оформления города обсуждалась на заседании в мэрии в четверг, 12 марта.

«Предлагается использовать мобильное и вертикальное озеленение, а также баннеры и флаговые композиции», - уточнили в администрации Пензы.

Завершить работы по украшению территории нужно не позднее чем за 10 дней до памятных дат.

В прошлом году, когда отмечалось 80-летие Великой Победы, в центре Пензы установили соответствующие цифровые конструкции и инсталляцию «1941-1945», на монументе «Паровоз» разместили тканевое панно, на многоквартирных домах на проспекте Победы (напротив ПО «Электроприбор») - 3 баннера.

На 20 экранах торговых центров и билбордах транслировали тематические видеоролики. Разные локации украсили арт-объектами в виде звезд. Вдоль дорог и на остановках общественного транспорта вывесили по 50 баннеров.