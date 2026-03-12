В России предложили разрешить женщинам звать на роды подругу

В четверг, 12 марта, группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить женщинам приглашать на роды не только отца ребенка или члена семьи.

По мнению авторов инициативы, в действующей редакции закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ограничивает права многих категорий женщин: вдов, сирот и тех, кто желает позвать другого человека, которому доверяет. Они предложили позволить россиянкам выбирать, кто будет находиться рядом с ними.

В случае принятия законопроекта женщина будет иметь право пригласить на роды любого близкого человека: подругу, свекровь, мачеху, крестную, психолога, священнослужителя и др.

Институт партнерских родов в России набирает популярность. Так, в Москве за год количество выбравших их женщин выросло с 25% до 45%.

«Научные исследования подтверждают, что непрерывная поддержка в родах снижает уровень тревожности, частоту медицинских вмешательств и оперативных родоразрешений, улучшает здоровье новорожденного и способствует формированию позитивного опыта материнства», - указали авторы законопроекта в пояснительной записке.