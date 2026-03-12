Пензенцы смогут бесплатно пройти обследование на гепатит С

В субботу, 14 марта, пензенцы смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на гепатит С. Диагностику проведут специалисты областного клинического центра спецвидов медицинской помощи.

Обследование будет проходить в торговом центре «Красные холмы» (ул. Суворова, 92) с 11:00 до 14:00.

Все желающие смогут также получить консультацию по лечению и профилактике инфекционного заболевания, поражающего не только печень, но и почки и щитовидную железу.

«Важно отметить, что болезнь часто протекает бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику. Хроническое течение заболевания развивается, если организм не справляется с инфекцией в течение 6 месяцев. Именно поэтому регулярное обследование и профилактика играют ключевую роль в поддержании здоровья и предотвращении осложнений», - предупредила главный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева.

Акция приурочена к Неделе по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С (9-15 марта), уточнили в областном минздраве.