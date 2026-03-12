В Пензенской области 4 подростков отправили на принудительное лечение

В Пензенской области подростков стали реже привлекать к уголовной ответственности. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные пресс-службой судебной системы региона в четверг, 12 марта.

В 2025 году поступило 98 уголовных дел в отношении несовершеннолетних (в 2024-м их было 131). 65 человек в итоге признали виновными в различных преступлениях, что на 25,3% меньше показателя 2024-го (87).

17 подростков суд приговорил к реальному лишению свободы, 24 - к условному.

Еще 10 несовершеннолетним назначили наказание в виде обязательных работ, 4 - в виде ограничения свободы, 1 - в виде штрафа.

41 подросток по различным основаниям был освобожден от наказания, 4 человека отправили на принудительное лечение.