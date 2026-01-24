В Пензе начали повторно заливать хоккейные площадки

В Пензе повторно заливают катки. Для этой работы установилась подходящая погода, отметил глава города Олег Денисов.

По данным на субботу, 24 января, восстановили ледовое покрытие на 25 площадках. На 13 из них работают дворовые тренеры.

Олег Денисов поделился воспоминаниями о заливке катков в его детстве.

«Мы это делали самостоятельно. Вместе с родителями выходили вечером после школы, сами расчищали и заливали площадки. Для нас, детворы, подготовка была не меньшим удовольствием, чем сама игра», - написал он на своих страницах в соцсетях.

В Пензе этой зимой залили более 30 площадок для игры в хоккей и катания на коньках. Однако ледовое покрытие не выдержало погоды.

Повторно залитые катки, вероятно, тоже не смогут продержаться долго. На смену холодам в областной центр придет потепление. Уже в середине следующей недели температура может стать плюсовой.

«До конца зимнего сезона остается не так много времени. Отдыхайте активно на свежем воздухе», - призвал пензенцев Денисов.