В Пензе начали повторно заливать хоккейные площадки

Общество

В Пензе начали повторно заливать хоккейные площадки
Печать
Telegram

В Пензе повторно заливают катки. Для этой работы установилась подходящая погода, отметил глава города Олег Денисов.

В Пензе начали повторно заливать хоккейные площадки

По данным на субботу, 24 января, восстановили ледовое покрытие на 25 площадках. На 13 из них работают дворовые тренеры.

В Пензе начали повторно заливать хоккейные площадки

Олег Денисов поделился воспоминаниями о заливке катков в его детстве.

«Мы это делали самостоятельно. Вместе с родителями выходили вечером после школы, сами расчищали и заливали площадки. Для нас, детворы, подготовка была не меньшим удовольствием, чем сама игра», - написал он на своих страницах в соцсетях.

В Пензе начали повторно заливать хоккейные площадки

В Пензе этой зимой залили более 30 площадок для игры в хоккей и катания на коньках. Однако ледовое покрытие не выдержало погоды.

Повторно залитые катки, вероятно, тоже не смогут продержаться долго. На смену холодам в областной центр придет потепление. Уже в середине следующей недели температура может стать плюсовой.

«До конца зимнего сезона остается не так много времени. Отдыхайте активно на свежем воздухе», - призвал пензенцев Денисов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
площадка хоккей лед
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!