В минстрое попросили пензенских водителей оставаться дома

Общество

В минстрое попросили пензенских водителей оставаться дома
Печать
Telegram

С 24 по 27 января автомобилистам лучше оставаться дома из-за неблагоприятной погоды, сообщили в Минстрое Пензенской области.

В эти дни регион окажется во власти сибирского антициклона, температура будет на 9 градусов ниже климатической нормы. В ночные и утренние часы термометр покажет -30.

После морозов область накроют снегопады. Прогнозируется усиление ветра. Пик непогоды ожидается 26 января.

«Просим вас воздержаться от поездок по дорогам регионального значения и совершать их только при особой необходимости, заранее запланировав маршрут и время», - обратились к водителям в минстрое.

Ранее стало известно, что в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, означающий реальную угрозу. Из-за возрастающего риска коммунальных аварий и пожаров в жилом секторе главы муниципальных образований отменили выходные, для членов правительства Пензенской области введены дежурства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водитель погода дорога
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!