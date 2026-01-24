В минстрое попросили пензенских водителей оставаться дома

С 24 по 27 января автомобилистам лучше оставаться дома из-за неблагоприятной погоды, сообщили в Минстрое Пензенской области.

В эти дни регион окажется во власти сибирского антициклона, температура будет на 9 градусов ниже климатической нормы. В ночные и утренние часы термометр покажет -30.

После морозов область накроют снегопады. Прогнозируется усиление ветра. Пик непогоды ожидается 26 января.

«Просим вас воздержаться от поездок по дорогам регионального значения и совершать их только при особой необходимости, заранее запланировав маршрут и время», - обратились к водителям в минстрое.

Ранее стало известно, что в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, означающий реальную угрозу. Из-за возрастающего риска коммунальных аварий и пожаров в жилом секторе главы муниципальных образований отменили выходные, для членов правительства Пензенской области введены дежурства.