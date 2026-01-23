Процедура по смене статуса санатория «Тарханы» завершилась

Процедура по изменению статуса санатория «Тарханы» (Пятигорск) завершилась. Теперь это государственное автономное учреждение Пензенской области. Соответствующее постановление было подписано председателем регионального правительства Николаем Симоновым 21 января.

Учредителем стало областное министерство здравоохранения, которое назначит руководителя санатория. Предельная штатная численность в «Тарханах» составит 230 человек. В качестве основной цели работы структуры заявлено оказание квалифицированной санаторно-курортной помощи населению.

Финансирование «Тархан» будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований по линии минздрава.

Речь о смене статуса пятигорского санатория, связанного с пензенским АО «Сельская здравница», шла еще в 2024 году.

В апреле 2025-го губернатор Олег Мельниченко заявил, что до 1 января 2026 года объект должен стать государственным автономным учреждением. Однако процесс затянулся из-за необходимости переоформить лицензии (в санатории проводят лечение).

Ранее статус также сменил детский лагерь «Приморский», расположенный в Геленджике (Краснодарский край). «Теперь его нельзя украсть, лагерь неприкасаем с точки зрения умыкнуть. А он стоит на первой линии. Он единственный там госучреждение. Еще бы годочек - его не было бы», - отметил Мельниченко.