Лагерь «Приморский» на Черном море будет работать круглый год

Детский лагерь «Приморский», расположенный в Геленджике (Краснодарский край), со временем начнет работать круглогодично. Такие планы озвучил губернатор Олег Мельниченко на встрече с журналистами во вторник, 13 января.

«По нему проект есть - вывести на круглогодичное использование. Сделать систему отопления, котельную поставить», - рассказал глава региона.

Он напомнил, что недавно лагерь стал государственным автономным учреждением Пензенской области. «Теперь его нельзя украсть, лагерь неприкасаем с точки зрения умыкнуть. А он стоит на первой линии. Он единственный там госучреждение. Еще бы годочек - его не было бы», - отметил Олег Мельниченко.

Скоро статус государственного автономного учреждения получат и «Тарханы» в Пятигорске. Процесс затянулся из-за необходимости переоформить лицензии (в санатории проводят лечение).

«Через полтора-два месяца будет госучреждением. С этого момента сможем давать им [«Приморскому» и «Тарханам»] задание, сколько людей должно отдохнуть, и под это выделять финансирование», - добавил губернатор.