Лагерь «Приморский» на Черном море будет работать круглый год

Общество

Лагерь «Приморский» на Черном море будет работать круглый год
Печать
Telegram

Детский лагерь «Приморский», расположенный в Геленджике (Краснодарский край), со временем начнет работать круглогодично. Такие планы озвучил губернатор Олег Мельниченко на встрече с журналистами во вторник, 13 января.

«По нему проект есть - вывести на круглогодичное использование. Сделать систему отопления, котельную поставить», - рассказал глава региона.

Он напомнил, что недавно лагерь стал государственным автономным учреждением Пензенской области. «Теперь его нельзя украсть, лагерь неприкасаем с точки зрения умыкнуть. А он стоит на первой линии. Он единственный там госучреждение. Еще бы годочек - его не было бы», - отметил Олег Мельниченко.

Скоро статус государственного автономного учреждения получат и «Тарханы» в Пятигорске. Процесс затянулся из-за необходимости переоформить лицензии (в санатории проводят лечение).

«Через полтора-два месяца будет госучреждением. С этого момента сможем давать им [«Приморскому» и «Тарханам»] задание, сколько людей должно отдохнуть, и под это выделять финансирование», - добавил губернатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
лагерь курорт санаторий
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!