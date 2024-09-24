Санаторий «Тарханы» и лагерь «Приморский» сменят статус

24.09.2024 | 17:07

Санаторий «Тарханы» (Пятигорск) и детский лагерь «Приморский» (Краснодарский край) должны стать государственными бюджетными учреждениями.

Такую задачу глава региона Олег Мельниченко поставил вице-губернатору Сергею Федотову на заседании областного правительства во вторник, 24 сентября.

«Сергей Валерьевич, «Сельскую здравницу» я под вас перевел, вы мне, пожалуйста, обеспечьте и дорожную карту предоставьте, как у нас две наши жемчужины - санаторий «Тарханы» и детский лагерь «Приморский», санаторий, - наконец-то сменят форму и станут государственными бюджетными учреждениями», - поручил он.

Глава региона напомнил, что «Тарханы» сейчас находятся в собственности Пензенской области, и предложил подключить к процессу министра здравоохранения Вячеслава Космачева, чтобы «сохранились все медицинские лицензии».

«Это (смена статуса. - Прим. ред.) не позволит больше никому и никогда протянуть туда руки и их куда-то продать на сторону, обанкротить или что-то с ними сделать», - подчеркнул Олег Мельниченко.