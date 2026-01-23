24 января в Пензенской области похолодает до -30 градусов

24 января в Пензенской области похолодает до -30 градусов
В субботу, 24 января, в Пензенской области будет морозно и преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Прогнозируется переменная облачность.

Ветер будет неустойчивым, слабым.

В ночь на субботу ожидается -26...-31. Днем столбики термометров поднимутся до -16...-21. В ночь на воскресенье будет -27...-32 градуса.

Регион окажется во власти сибирского антициклона, влияние которого с каждым днем будет только усиливаться.

Из-за аномальных морозов возрастает риск коммунальных аварий и пожаров в жилом секторе. Главы муниципальных образований отменили свои выходные, для членов правительства Пензенской области введены дежурства.

