24 января в Пензенской области похолодает до -30 градусов

В субботу, 24 января, в Пензенской области будет морозно и преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Прогнозируется переменная облачность.

Ветер будет неустойчивым, слабым.

В ночь на субботу ожидается -26...-31. Днем столбики термометров поднимутся до -16...-21. В ночь на воскресенье будет -27...-32 градуса.

Регион окажется во власти сибирского антициклона, влияние которого с каждым днем будет только усиливаться.

Из-за аномальных морозов возрастает риск коммунальных аварий и пожаров в жилом секторе. Главы муниципальных образований отменили свои выходные, для членов правительства Пензенской области введены дежурства.