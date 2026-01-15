В Пензенской области ожидаются аномальные морозы

В Пензенской области с 16 по 20 января ожидается аномально холодная погода, предупредили в региональном ГУ МЧС России.

По прогнозам, среднесуточная температура в этот период будет на 9 градусов ниже климатической нормы. К примеру, 16 и 17 января термометры днем покажут до -17 градусов, а ночью - до -23...-26; 18-го числа - днем до -20, ночью - до -30.

В мороз важно правильно выбрать одежду. Необходимо соблюдать принцип многослойности: первый, базовый, - термобелье, которое отводит влагу и сохраняет тепло, второй - утепляющий (например, флисовая кофта, свитер из шерсти), третий – внешний (пуховик, шуба, дубленка, зимние пальто или куртка).

В МЧС посоветовали пензенцам не выходить на улицу с сырой головой, не надевать металлические украшения и выбирать обувь с нескользящей подошвой.

При переохлаждении нужно зайти в теплое место.

Ранее в областном минздраве перечислили симптомы обморожения и объяснили, как правильно оказать первую помощь.