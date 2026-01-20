Стала известна стоимость демонтажа новогодних арт-объектов в Пензе

Стали известны суммы, направленные на демонтаж различных конструкций, создававших новогоднее настроение пензенцам.

Так, на уборку с площади Ленина 38 светодиодных елок разной высоты из городского бюджета потратят 420 632 рубля, на вывоз 2 числовых инсталляций «2026» - 145 516, уточняется на портале госзакупок.

В декабре за изготовление шестерок и установку всех цифр отдали 1 млн 62 тыс. 758 рублей. Арт-объекты в виде елок обошлись в 525 172 рубля.

19 января также начали разбирать главную новогоднюю елку города и домик Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что на демонтаж живой рождественской елки, украшавшей Соборную площадь, потратят 222 353 рубля.