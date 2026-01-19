На демонтаж елки на Соборной площади потратят более 200 000 руб.

На демонтаж живой рождественской елки, украшавшей Соборную площадь, потратят 222 353 рубля. Информация об этом появилась на портале госзакупок в понедельник, 19 января.

Срок выполнения работ - с 19 по 31 января, уточняется в документах.

Натуральное 8-метровое дерево было куплено за 130 000 рублей у индивидуального предпринимателя в Пензе.

На установку и украшение елки в декабре из городского бюджета выделили 465 265 рублей. В эту сумму включались затраты на оплату работы грузчиков, монтажников, электриков, а также спецтехники.

19 января также начали разбирать главную новогоднюю елку города, установленную на площади Ленина.

елка праздник госзакупки
 
 
 
 
 

