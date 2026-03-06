Прокурор области проведет личный прием в Городищенском районе

Прокурор области проведет личный прием в Городищенском районе
В четверг, 12 марта, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков с 11:00 до 12:00 проведет личный прием жителей Городищенского района.

Предварительная запись осуществляется до 10 марта с 9:00 до 17:00 (с перерывом с 13:00 до 13:45) по телефонам 8(8412) 36-80-00 (областная прокуратура), 8(84158) 3-31-55, 3-31-45 (районная).

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований прокуратурой области будут приняты меры реагирования», - сообщили в надзорном органе.

Прием состоится по адресу: г. Городище, ул. Комсомольская, 20.

В прокуратуре необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

