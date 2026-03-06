Олег Мельниченко вручил медали многодетным мамам

Олег Мельниченко вручил медали многодетным мамам
Губернатор Олег Мельниченко в преддверии наступающего Международного женского дня вручил государственные и региональные награды жительницам Пензенской области, отличившимся в труде и общественных делах.

Глава региона отметил, что женщины идут вперед, не боясь трудностей. В числе награжденных оказались представительницы профессий, которые традиционно считались мужскими: машинист крана, лесничий, монтажник, сельхозрабочий, водитель троллейбуса.

«Наши женщины реализуются и в добровольческой деятельности. Но главное предназначение женщины - это материнство», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В пятницу, 6 марта, он вручил медали «Материнская доблесть» 11 многодетным мамам. Еще одна мама - приемная, подарившая семью троим детям, была награждена медалью «За заслуги в воспитании детей».

«Спасибо нашим дорогим женщинам за то, что они есть. За их мудрость и красоту, за искреннюю поддержку, за ежедневную готовность менять этот мир к лучшему. Вы рядом - и значит, у нас все получится!» - написал Олег Мельниченко в своем канале в MAX.

