Замглавы администрации Пензы готов ответить на вопросы о ремонте дорог

Во вторник, 10 марта, заместитель главы администрации Пензы Ильдар Усманов в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» ответит на вопросы горожан о ремонте дорог.

Трансляция намечена на 11:00. Ее организует ЦУР Пензенской области.

От горожан ждут вопросов к чиновнику.

«Где в Пензе будут приводить пути в порядок в 2026 году, как наказывают подрядчиков, которые проводили ремонт в прошлом сезоне и сделали его некачественно, как жителям оставить свои пожелания по объектам - об этом и многом другом можно будет спросить у Ильдара Усманова», - пояснили в ЦУР.

Оставить вопросы можно под постом в канале ЦУР в Telegram, на Платформе обратной связи («Госуслуги») или в комментариях во время эфира.