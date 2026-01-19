За услуги репетитора можно получить налоговый вычет

Расходы на обучение у педагога, занимающегося с ребенком индивидуально, могут быть частично компенсированы за счет социального налогового вычета. Но вернуть деньги за услуги репетитора возможно только при соблюдении определенных условий.

Как сообщается на официальной странице Федеральной налоговой службе России во «ВКонтакте», преподаватель должен быть зарегистрирован в статусе индивидуального предпринимателя и иметь лицензию на образовательную деятельность либо соответствующий код ОКВЭД, указанный в выписке из ЕГРИП.

«В отношении расходов с января 2024 года для подтверждения права на социальный вычет по обучению достаточно приложить справку об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган, выданную образовательной организацией или ИП, осуществляющими образовательную деятельность», - пояснили в ФНС.

Документ может направляться в налоговые органы в электронном виде, например, через личный кабинет на сайте ведомства, что ускоряет процесс оформления вычета и снижает количество бумажной отчетности.

Оплачивающим услуги репетиторов россиянам стоит помнить, что, если педагог является самозанятым, получить вычет нельзя.

«При оказании образовательных услуг самозанятым репетитором социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) не предоставляется», - подчеркнули в налоговой инспекции.