В Пензе 20 мигрантам вручили повестки в военкомат

В Пензе состоялся очередной рейд по выявлению мигрантов, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет.

Силовики искали нарушителей на оптовом рынке «Северный» и на наиболее оживленных городских дорогах.

Документы проверили у 100 человек, в 20 случаях отметка о постановке на воинский учет отсутствовала. Таким гражданам вручили повестки для явки в военкомат и урегулирования своего правового статуса.

«Кроме того, в ходе рейда выявлены трое иностранных граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства. В отношении них приняты меры», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Во время таких рейдов силовики наведываются и в развлекательные заведения. В ноябре прошлого года они проверили 4 крупных бара и 150 посетителей, 15 из них вручили повестки.