Уточнены параметры бассейна, который построят в Заре

В модульном бассейне, который в 2026 году построят в Заре, будет 6 плавательных дорожек, сообщил глава Пензы Олег Денисов.

«Длина чаши составит 25 метров, ширина - 13 метров», - написал он в своем телеграм-канале.

В бассейне можно будет учиться плавать с тренером, заниматься самостоятельно. Там планируют проводить спортивные мероприятия.

Сооружение появится на участке площадью 5 623 кв. м, который расположен рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев, в районе остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов. Модульная конструкция будет занимать не менее 1 455 кв. м.

Внутри, помимо чаши бассейна и обходных дорожек, оборудуют раздевалки, душевые, кабинет медсестры, тренерскую, методический кабинет, служебные и технические помещения.

Проектная документация проходит государственную экспертизу. Ранее был презентован эскиз бассейна.