Презентованы эскизы ФОКа на Шуисте и бассейна в Заре

Стало известно, как будут выглядеть ФОК на Шуисте и бассейн в Заре, которые появятся в 2026 году. Эскизы модульных спортивных сооружений в среду, 14 января, опубликовал губернатор Олег Мельниченко.

ФОК общей площадью 1 500 кв. м разместится на территории школы № 66 на Медицинской, 1а. Внутри будут большой спортзал, раздевалки с душевыми и санузлами, включая специализированные для маломобильных групп, медицинский кабинет, гардероб и административные помещения.

Проектно-сметная документация на объект обошлась городской казне в 4 млн 193 тысячи 524 рубля. В качестве предельной стоимости самого ФОКа указывалась сумма 306 млн 298 тысяч рублей.

Бассейн в Заре появится на участке, который расположен рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев, в районе остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов. Модульная конструкция будет занимать не менее 1 455 кв. м.

Внутри, помимо чаши бассейна и обходных дорожек, оборудуют раздевалки, душевые, кабинет медсестры, тренерскую, методический кабинет, служебные и технические помещения.

«Также в этом году построим 8 новых спортплощадок для сдачи норм ГТО в Пензе, Кузнецке, Заречном, Спасске и Пензенском, Лунинском, Каменском, Мокшанском районах. В Белинском, Бековском и Городищенском районах откроем умные площадки, где спортивное оборудование позволяет отслеживать физическую активность, получать профессиональные рекомендации и повышать эффективность тренировок», - написал губернатор в своем телеграм-канале.