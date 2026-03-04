В Пензе не планируют менять маршрут троллейбуса № 105

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сообщили об отсутствии планов менять схему движения троллейбусов № 105 (от библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в Дальнем Арбекове до ул. Фонтанной в Засечном).

Горожане предлагали перестроить движение с Коммунистической на улицы Пушкина, Бекешскую и 8 Марта, поскольку там машин недостаточно.

Отвечая на редакционный запрос портала PenzaInform.ru, в ведомстве пояснили, что все маршруты, в том числе 105-й, нацелены на обеспечение транспортной доступности во всех направлениях передвижения пассажиров.

«В настоящее время обслуживание улицы Пушкина осуществляется троллейбусами № 1, а также автобусами малого класса № 1т, 33, 39 и 63. Перевозчиками на указанных маршрутах задействован весь имеющийся в их распоряжении подвижной состав», - пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Вопрос транспортного обслуживания улицы Пушкина прорабатывается, добавили в ведомстве.