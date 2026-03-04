В Пензе усилят контроль за детьми, не прикрепленными к школам

В Пензе усилят контроль за детьми, не прикрепленными к школам
Обучение детей мигрантов из Центральной Азии стало отдельным вопросом повестки заседания антитеррористической комиссии, прошедшего в администрации Пензы в среду, 4 марта.

«С 2025 года школы могут зачислить детей из стран ближнего зарубежья только после прохождения ими тестирования на знание русского языка», – пояснил начальник управления образования Юрий Каленов.

Глава Пензы Олег Денисов поручил социальному управлению и управлению образования отладить взаимодействие в сопровождении детей, не закрепленных за учебными заведениями.

«Без понимания речи учителя невозможно полноценно усвоить материал и чувствовать себя комфортно среди сверстников. Уверенное владение русским языком способствует социальной адаптации и интеграции в общество», - указал он.

Олег Денисов указал, что до момента зачисления в школу соцслужбам следует обратить особое внимание на времяпрепровождение детей.

школа ребенок испытание
 
 
 
 
 

