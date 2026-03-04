Росгвардейцы обезвредили условных преступников

Росгвардейцы обезвредили условных преступников
В Пензе сотрудники Росгвардии обезвредили условных преступников на охраняемом объекте. Учения были максимально приближены к реальности: проверялись слаженность и скорость реагирования дежурных служб и группы задержания.

По легенде злоумышленники преодолели первую линию защиты объекта и проникли на территорию. Однако их обнаружили техническими средствами - сработала сигнализация периметра.

Дежурный оценил характер угрозы и связался с ближайшим экипажем группы задержания.

Патрульный автомобиль прибыл на место через пару минут.

«Бойцы в полной экипировке, прикрывая друг друга, зашли на территорию объекта и обнаружили подозреваемых. Злоумышленники пытались покинуть место преступления на автомобиле, однако не успели этого сделать. Предъявив оружие и выкрикнув: «Стоять, Росгвардия!», один из бойцов сковал действия нарушителей психологически, приведя их в состояние оцепенения. В это время второй сотрудник доложил руководству об обнаружении целей и незамедлительно провел задержание и досмотр фигурантов», - рассказали в областном управлении Росгвардии.

За действиями личного состава внимательно следили опытные офицеры. По итогам учений все поставленные цели были достигнуты.

росгвардия учения
 
 
 
 
 

