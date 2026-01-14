Стало известно, когда с площади Ленина уберут новогоднюю елку

В Пензе на следующей неделе планируют начать демонтаж главной елки, сообщили в администрации города в среду, 14 января.

С площади Ленина вскоре исчезнут и другие атрибуты праздника: светодиодные елочки, домик Деда Мороза.

Главную городскую елку начали собирать 26 декабря. Специалисты управились за два дня, и уже 28-го числа монтаж был завершен.

В этот Новый год пензенцев радовала новая елка, предыдущая отслужила свой срок. 25-метровую конструкцию купили у предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.

Диаметр искусственного дерева - 11,4 метра. Для него приобрели комплект украшений за 2 млн 385 тыс. 995 рублей, а также ограждение, которое поставили вокруг конструкции.

Монтаж елки и оформление обошлись в 1 млн 74 тысячи 295 рублей.