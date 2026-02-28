В пензенских судах стало больше дел, касающихся оплаты труда

Суды Пензенской области стали рассматривать больше дел, касающихся трудовых, наследственных и земельных споров.

Так, в 2025 году на 77% выросло число процессов, связанных со сферой трудовых правоотношений. Районные суды рассмотрели 561 дело, 297 из них касались оплаты труда (317 и 100 - в 2024-м), а мировые судьи - 394 (114 в 2024-м).

«В 2025 году увеличилось рассмотрение дел, связанных с наследованием имущества, и дел, связанных с выплатами страхового возмещения по договорам ОСАГО и КАСКО», - отметили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Земельных споров стало больше на 53,1% по сравнению с 2024 годом.

Всего в прошлом году районные суды и мировые судьи по первой инстанции рассмотрели 141 448 гражданских дел. Это на 14,8% меньше, чем в 2024-м.

Основная причина такого сокращения - увеличение размера государственной пошлины, которую необходимо уплатить при подаче искового заявления и обжаловании судебных постановлений.