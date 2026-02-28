В первый день весны в Пензенской области ожидается мокрый снег

В воскресенье, 1 марта, в Пензенской области ожидаются осадки и ветер, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на первый день весны местами в регионе пройдет мокрый снег. Температура опустится до -1…-6 градусов.

Утром будет пасмурно, около нуля. Днем прогнозируются облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер задует с запада с скоростью 8-13 м/с. Термометр покажет -2…+3 градуса.

По словам синоптиков, в выходные регион находится во власти атлантического циклона. Он принес осадки смешанного типа. Благодаря поступающей теплой воздушной массе температура повысится до слабоотрицательных значений ночью и положительных днем. Ожидается гололед.

