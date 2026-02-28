Десятки пензенских пар расписались в первую в 2026-м зеркальную дату

Десятки пензенских пар расписались в первую в 2026-м зеркальную дату
В Пензенской области в первую в этом году зеркальную дату - 26.02.2026 - сочетались браком 37 пар.

Такую статистику привело региональное министерство труда, социальной защиты и демографии. В ведомстве поздравили молодоженов и пожелали им легкой и безоблачной семейной жизни.

В 2025-м в последнюю зеркальную дату - 25.10.2025 - в регионе зарегистрировали 112 браков.

А в первую в 2025-м красивую дату, 25 января, свадьбу сыграли 108 пензенских пар.

В региональном минтруде отметили, что число регистраций значительно увеличивается, если зеркальная дата выпадает на выходной день.

минтруд брак свадьба
 
 
 
 
 

