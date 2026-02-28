График движения пригородных поездов на 10 марта изменили

В график движения пригородных поездов по Пензенской области внесли изменения в связи с празднованием 8 Марта, предупредили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

На 10 марта назначили следующие поезда:

- № 7245 Пенза-I (отпр. в 10:32) - Башмаково (приб. в 13:39);

- № 7240 Башмаково (отпр. в 13:41) - Пенза-I (приб. в 16:56).

В этот же день выводятся из графика поезда:

- № 7241 Пенза-I (отпр. в 10:32) - Белинская (приб. в 12:06);

- № 7242 Белинская (отпр. в 15:22) - Пенза-I (приб. в 16:56).

В этом году 8 марта выпадает на воскресенье. Россиян ждут три выходных подряд: с 7-го по 9-е число.