График движения пригородных поездов на 10 марта изменили

Общество

График движения пригородных поездов на 10 марта изменили
Печать
Telegram

В график движения пригородных поездов по Пензенской области внесли изменения в связи с празднованием 8 Марта, предупредили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

На 10 марта назначили следующие поезда:

- № 7245 Пенза-I (отпр. в 10:32) - Башмаково (приб. в 13:39);

- № 7240 Башмаково (отпр. в 13:41) - Пенза-I (приб. в 16:56).

В этот же день выводятся из графика поезда:

- № 7241 Пенза-I (отпр. в 10:32) - Белинская (приб. в 12:06);

- № 7242 Белинская (отпр. в 15:22) - Пенза-I (приб. в 16:56).

В этом году 8 марта выпадает на воскресенье. Россиян ждут три выходных подряд: с 7-го по 9-е число.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
поезд пассажир расписание
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!