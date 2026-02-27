28 февраля погода в Пензенской области не изменится

28 февраля погода в Пензенской области не изменится
В последний день зимы, 28 февраля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на субботу ожидается -8...-13 градусов, преимущественно без осадков.

Днем уличные термометры покажут 0...-5. В следующую ночь, на воскресенье, в прогнозе -2...-7 градусов, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и слабый гололед, гололедица.

В народном календаре 28 февраля - Онисим Овчарник. На Руси считали, что в этот день зима борется с весной. Если на Онисима видели большие сосульки, то ждали долгой весны.

