Когнитивное здоровье пензенцев сохранят с помощью акций в музеях

Общество

Когнитивное здоровье пензенцев сохранят с помощью акций в музеях
Печать
Telegram

В Пензенской области создали движение «За медицину здорового долголетия». Соответствующее распоряжение регионального правительства опубликовано на сайте органа исполнительной власти.

Цель этого движения - развивать в регионе здоровьесберегающие технологии и популяризировать культуру здорового долголетия.

Для ее достижения запланирован ряд мероприятий. Так, в районы области будут выезжать бригады медиков с оборудованием для обследования местных жителей. Врачи станут вести и просветительскую работу с населением.

Работодателям порекомендуют приглашать медицинские бригады на предприятия для проведения осмотра сотрудников.

Поможет решить задачи движения и вовлечение жителей региона в творчество. Например, в планах организовать выездные выставки, гастроли, театральные постановки, выступления коллективов в отдаленных населенных пунктах.

В музеях, галереях, учреждениях культуры собираются проводить дни открытых дверей и акции «в целях повышения доступности для граждан произведений искусства и сохранения когнитивного здоровья».

В планах также создание и развитие уличных спортивных площадок, дворового спорта. На предприятиях региона может появиться инфраструктура для здорового питания.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
акция музей здоровье
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!