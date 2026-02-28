Когнитивное здоровье пензенцев сохранят с помощью акций в музеях

В Пензенской области создали движение «За медицину здорового долголетия». Соответствующее распоряжение регионального правительства опубликовано на сайте органа исполнительной власти.

Цель этого движения - развивать в регионе здоровьесберегающие технологии и популяризировать культуру здорового долголетия.

Для ее достижения запланирован ряд мероприятий. Так, в районы области будут выезжать бригады медиков с оборудованием для обследования местных жителей. Врачи станут вести и просветительскую работу с населением.

Работодателям порекомендуют приглашать медицинские бригады на предприятия для проведения осмотра сотрудников.

Поможет решить задачи движения и вовлечение жителей региона в творчество. Например, в планах организовать выездные выставки, гастроли, театральные постановки, выступления коллективов в отдаленных населенных пунктах.

В музеях, галереях, учреждениях культуры собираются проводить дни открытых дверей и акции «в целях повышения доступности для граждан произведений искусства и сохранения когнитивного здоровья».

В планах также создание и развитие уличных спортивных площадок, дворового спорта. На предприятиях региона может появиться инфраструктура для здорового питания.