С 1 марта микрозаймы будут выдавать по новым правилам
В России с воскресенья, 1 марта, изменились правила выдачи займов в микрофинансовых компаниях (МФК).

Теперь они не смогут выдавать деньги, пользуясь упрощенной идентификацией клиентов, сообщает Минцифры России в своем канале в MAX.

МФК обязали идентифицировать заемщиков, обращающихся за займом онлайн, с помощью биометрических данных, через ЕБС (единую биометрическую систему).

Граждане, не сдававшие биометрию, могут получить микрозаем только очно.

С 1 марта 2027 года такое же ограничение введут и для микрокредитных компаний (МКК).

МФК и МКК отличаются масштабом деятельности, полномочиями и регулированием со стороны государства. Первые - это крупные организации, выдающие физлицам до 1 млн рублей. Вторые - небольшие, предоставляют гражданам до 500 тыс. рублей.

Цель нововведения - обезопасить россиян от мошенников и сделать невозможным оформление микрокредита без ведома человека.

