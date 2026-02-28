Синоптики рассказали, каким будет март в Пензенской области

В Пензенской области март не будет теплым. Ожидаются снегопады и морозы. В первые дни весны днем прогнозируются плюсовая температура и осадки.

К концу декады похолодает до -6 градусов.

«Начало весны будет больше похоже на зиму», - пишет издание Life.ru со ссылкой на синоптиков.

Во второй декаде месяца дневная температура составит -4…-6 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься и до -10…-13. Также прогнозируется снегопады, снег с дождем.

К 20-м числам потеплеет до нуля. А в третьей декаде марта жители региона смогут почувствовать приход настоящего тепла: дневная температура наконец выйдет на весенние показатели +2…+4.

Что касается снежного покрова, то, учитывая высоту сугробов, он сойдет в середине апреля.