Губернатор рассказал о новом аэровокзале в Пензе

Пакет документов для строительства нового аэровокзала в Пензе сформирован. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на встрече с журналистами во вторник, 13 января.

«Мы прошли всю документальную часть, сформирован пакет документов, и мы готовы переходить к этапу начала строительства», - заявил он.

По словам Олега Мельниченко, этот вопрос прорабатывается.

«Надеемся, перейдем [к строительству] в этом году», - добавил он.

В июне 2025-го на ПМЭФ глава региона и акционер аэропорта Пензы Дмитрий Денисов подписали соглашение о намерениях построить новый аэровокзал.

Общая площадь объекта превысит 10 тыс. кв. метров. Аэровокзал будет рассчитан на пропускную способность не менее 400 пассажиров в час на внутренних линиях и не менее 200 - на международных. Пассажиропоток в год составит до 700 тыс. человек.

На такую мощность новый аэровокзал сможет выйти к 2030 году.